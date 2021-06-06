Україну накриє потужна магнітна буря

Як передає Politeka.net, несприятливу дату назвали у лабораторії рентгенівської астрономії Сонця, ФІАН.

Згідно з даними фахівців, найближчими днями українцям пощастить-активності на поверхні Сонця не очікується.

Але вже в середині червня нас чекає досить сильна магнітна буря.

На щастя, вона буде єдиною в цьому місяці.



У цей день фахівці радять чуйно прислухатися до організму і не працювати на знос.

У дні активності на сонці варто відмовитися від фізичних навантажень і стежити за харчуванням: жирна і занадто солона їжа не піде на користь. Крім того, вашому здоров'ю може нашкодити переїдання.

Фахівці попереджають, що магнітні бурі часто провокують сонливість або безсоння, раптове погіршення самопочуття, дратівливість, неуважність.

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