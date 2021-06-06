Співак Микола Трубач (Микола Харківець) опинився в складній ситуації
Микола Трубач, родом з України, починав свій творчий шлях з наймолодших років, повідомляє Politeka.net. Артист не тільки співає, але і грає на трубі, тому він і взяв такий псевдонім.
Найпомітніший сплеск популярності музиканта припадав на кінець 1990-х років, після того, як він заспівав у дуеті з Борисом Моїсеєвим дві пісні "Голубая луна" і Щелкунчик".
З роками Трубач втратив популярність, але продовжив активно гастролювати, а також став зніматися в різних музичних тв-шоу. Однак, ймовірно, доходів від цієї діяльності співакові не вистачило, адже у нього накопичилися багатомільйонні борги.
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Як пише сайт radiokp, артист разом з дружиною, Оленою Виршубською, накопичили боргу на дев'ять мільйонів рублів. А, за інформацією програми "Ти не повіриш!", скоро ця заборгованість може зрости в рази.
На цей час з дружиною Трубача судяться кредитори. Загальна сума боргів становить понад 40 мільйонів рублів.
А на самому музиканті числяться 160 тисяч рублів боргу за земельну ділянку, що знаходиться у 150 кілометрах від Москви.
Минулого місяця Мосміськсуд зобов'язав артиста разом з дружиною виїхати з їх елітної трикімнатної квартири, розташованої в центрі Москви. Апартаменти спустять з молотка не менше, ніж за 20 мільйонів рублів.
Сусіди співака підтвердили, що його сім'я вже звільнила житлоплощу, а сусіди висловлювалися про музиканта і його дружину позитивно.
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