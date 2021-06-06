Український ведучий з тревел-шоу» Світ навиворіт " Дмитро Комаров несподівано звернувся до глядачів

Як передає Politeka.net, публікацію Комаров розмітив у себе в Instagram, в неділю, 6 червня.

Так, популярний мандрівник повідомив, що сьогодні в Україні відзначається День журналіста. Комаров вирішив привітати не тільки своїх колег, а й всю свою глядацьку аудиторію.

"Без вас ми марні. А завдяки вам у нас-найкраща професія на планеті. Особисто я в цьому не сумніваюся. Обожнюю свою роботу. Обожнюю, коли в руках камера, на комірі мікрофон, а попереду експедиції, зйомки, нескінченні переїзди і перельоти, інтерв'ю, сон по 4 години на добу. "Як я втомився і все це ненавиджу",-кажеш іноді сам собі на емоціях в пустелі на 40-градусній спеці, коли весь в мухах, а спати доведеться в піску або не доведеться зовсім. Коли попереду 20-годинний переїзд на машині. Або коли 50-й день поспіль встаєш о 4-5 ранку, ненавидячи будильник в телефоні. Коли не можеш розблокувати телефон, тому що на вулиці - 42, а ти за 10 годин вже задубів. І так далі», - написав ведучий.

При цьому коли Комаров монтує відзнятий матеріал, у нього виникають зовсім інші думки.

"Але як я все це обожнюю", - думаєш, коли монтуєш відзнятий матеріал. І особливо, коли бачиш вашу реакцію. Бачиш, що 8 місяців в році не був вдома не дарма. Бачиш, що твої репортажі можуть "зарядити" на позитив мільйони людей, подарувати людям емоції, допомогти розслабитися і переключитися, дізнатися щось нове»,-зазначив Дмитро Комаров.

Нагадавши, Комаров з "Світ навиворіт" показав, з ким проводить час, далеко від молодої дружини.

Як повідомляла Politeka, Комаров з "Світ навиворіт" вразив кадрами і визнанням після небезпечної експедиції.

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