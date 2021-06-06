Відомий виконавець Олександр Пономарьов показав миле фото в розкішному образі

Як повідомляє Politeka.net, відомий український співак Олександр Пономарьов, який був двічі розлучений, а нещодавно брав участь в шоу "Маска" в ролі Лева, часто радує публіку яскравими публікаціями в своєму Instagram. Цього разу артист показав миле фото в стильному образі, а в підписі до нього звернувся до журналістів, вітаючи їх з професійним святом.

Виявилося, що нещодавно Олександра посварили в коментарях за фото в поліцейській формі, так що тепер він вирішив сфотографуватися в зовсім іншому образі. На новому знімку артист зображений серед густої літньої зелені, склавши руки на поясі і мило посміхаючись. Перед камерою завидний холостяк Пономарьов з'явився в модному світло-синьому костюмі, під піджаком якого у нього білий светр, а Свій образ він доповнив симпатичними сонцезахисними окулярами.

У підписі до фотографії Олександр написав: "Почитав Ваші коментарі в попередньому поліцейському посту – прозрів, про всяк випадок переодягнувся. Гарної неділі! П. с. всіх журналістів зі святом!". Користувачі тут же взялися коментувати новий образ шоумена: "Хорошої неділі! Красень!", "В будь-якому одязі - найкращий", "Красень", "Гарної неділі, гарного настрою", "Так краще", "У будь-якому образі, посмішка незмінно красива", "Так вам краще".

Нагадаємо, Олександр Пономарьов в особливий день поділився з українцями своїм болем: "Пам'ятаємо, любимо! Царство Небесне".

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