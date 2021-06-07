Співачка Аліна Гросу здивувала і зворушила шанувальників милим відео з маленьким братом
Як повідомляє Politeka.net, відома українська співачка і актриса Аліна Гросу, яка кілька місяців тому розлучилася з чоловіком Олександром Комковим, часто радує шанувальників яскравими публікаціями в соцмережі Instagram. Так, цього разу зіркова красуня поділилася з шанувальниками чарівним відео, на якому показала, як проводить час з маленьким братом Мішею.
Виявилося, що вихідний день Аліна вирішила провести в колі сім'ї – вони всі разом вирушили в Київський зоопарк. На новому відео, яке показала артистка, вона зображена, сидячи біля вольєра з маленьким Мішею на руках. Для такого проведення часу дівчина вибрала зручний Темний наряд, її волосся розпущене і перев'язане чорною стрічкою, а на обличчі легкий макіяж. Видно, що вона із задоволення проводить час з молодшим братом.
У підписі до ролика Гросу розповіла про враження маленького Міші від відвідування зоопарку: "Погуляли сьогодні майже всією сім'єю по зоопарку. Тепер я знаю, що ведмедик боїться ведмедиків, не любить фотографуватися, обожнює дитячий поїзд, вважає, що леви – зовсім безпечні кішки, а ще він досі не пробував цукерки і навіть не хоче їх, Мих Мих молодший тільки що вперше побачив слона і бегемота, але порахував цих тварин не сильно гідними своєї уваги, і секунд через 30 перебування у їх вольєрів, пішов шукати, більш цікавлять його, мавп".
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