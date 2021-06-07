Телеведуча Леся Нікітюк креативно привітала з річницею весілля своїх батьків

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська телеведуча і блогерка Леся Нікітюк стала справжньою зіркою українського телебачення і Instagram. На своїй сторінці в соцмережі вона часто ділиться подробицями свого життя, і цього разу розповіла в сторіс про весілля, на яке не потрапила, і про пограбування її сім'ї, коли з дому винесли все золото.

На кадрах, які показала Леся, вона зняла себе в альтанці батьківського дому, куди приїхала напередодні. Зірка з гігантським келихом в руках зі своїми батьками відзначає річницю їхнього весілля.

"Великий келих піднімаю за батьків)❤️ сьогодні вони святкують річницю весілля! 40 років разом, в горі і радості, в бідності і не дуже багатстві. Мама Кет і Ів-Сент-Іван щоб ви мені були здорові.

Є у вас невістка,

Приведу вам зятя

Нехай поцілуються

Іванко і Катя", - весело написала телезірка.



"Прям акваріум 😅", " в такому бокальчику пірнати можна!👍 Всього найкращого батькам!🥳 ", "Вітаємо ваших батьків хай життя дарує тільки щасливі моменти і дякуємо їм за нашу улюблену Лесю", - пишуть користувачі.

Раніше Леся розповіла про річницю весілля її батьків, і про те, що збирається подарувати їм обручки, так як колись їх будинок пограбували і вкрали все золото. "Сьогодні весілля у моїх батьків. Сьогодні 40 років їх спільного подружнього життя. І я забула про це. План такий-смажимо шашлик, накриваємо на стіл, я зараз їду Шукати батькам обручки. Тому що нас колись обікрали і вкрали все золото, що було. А було аж дві обручки. Загалом, зараз я все організую", - розповіла Леся.

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