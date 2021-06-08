Знаменита українська прима-балерина і суддя шоу "Танці з зірками" Катерина Кухар показала елегантний образ, в якому вона з'явилася на важливому заході

Як передає Politeka.net, артистка поділилася новим постом на своїй сторінці в Instagram. У ньому Кухар розповіла про те, як відвідала закриття 50-го кінофестивалю «Молодість».

"У мене була відповідальна і хвилююча місія, я нагороджувала переможців у номінації "Дитяче кіно". Діти..... ))) Наша нова реальність і нова епоха новаторства.Епоха нових поглядів на звичні для нас речі, нова трансляція та інтерпретація майбутнього", - написала балерина.

Вона закликала українських дітей бути сміливими і вірити в свої сили.

Цей пост Кухар супроводила своїм фото, зробленим на фестивалі. На знімку балерина сидить в залі серед інших людей, проте тут же привертає до себе увагу стильним чином. На ній темне плаття з короткою спідницею, яка дозволила Катерині покрасуватися засмаглими ніжками. Макіяж з акцентом на очі зробив образ балерини ще більш яскравим.

Шанувальники не змогли пройти повз цього поста.

"Витончена як статуетка", "Дівчина з загадковим поглядом і таємничою посмішкою", "шикарна, чарівна, неймовірна жінка!", "Красива, очей не відірвати", "ви завжди як картинка", "пощастило: обличчя дісталося красиве і розумне. Носіть на здоров'я. Сукня-останній писк!",- пишуть люди.

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