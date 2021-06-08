Відомий телеведучий і актор Юрій Горбунов разом з дружиною, Катею Осадчою, вирушили у відпустку на море

Пара зараз чекає другу дитину, передавати Politeka.net. Перший син подружжя, Іван, народився в 2017 році. Зараз Горбунов і Осадча знаходять більше часу на відпочинок. У своїх акаунтах Instagram пара публікує фото, зроблені в Туреччині. Так, цього разу Осадча в розділі сторіз засвітила вагітний животик на пляжі.

Катя зробила селфі на тлі моря в модному купальнику синього кольору з фіолетовими квіточками. Пляжний образ зірка доповнила окулярами від сонця, на фото видно вагітний животик Осадчої. У наступних сторіз вона показала неймовірний захід сонця, яке ковзало по морю.

Також телезірка опублікувала кілька відео моря, просто блакитне море хлюпається об берег.

А в недавньому пості Осадча показала, як присіла на берег в купальнику, продемонструвавши свою спину. Завершили її образ сонцезахисні окуляри. Вона посміхалася, насолоджуючись проведенням часу.

"Ідеальний понеділок 😉 # turkey", - написала Осадча.

За годину публікація зібрала понад 8000 лайків і багато коментарів.

"Ви така чарівна 😍 😍 😍 надихаюся))) теж тепер хочу на відпочинок🙌", "красиве фото", " і я так хочу 😍 супер, ідеальний🥰", гарного відпочинку", " гарного відпочинку 😍 де це така краса? 🔥 ", "Красивий купальник", "Гарний початок тижня ❤️", - написали користувачі Мережі.

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