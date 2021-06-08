Відомий телеведучий і актор Юрій Горбунов разом з дружиною, Катею Осадчою, вирушили у відпустку на море
Пара зараз чекає другу дитину, передавати Politeka.net. Перший син подружжя, Іван, народився в 2017 році. Зараз Горбунов і Осадча знаходять більше часу на відпочинок. У своїх акаунтах Instagram пара публікує фото, зроблені в Туреччині. Так, цього разу Осадча в розділі сторіз засвітила вагітний животик на пляжі.
Катя зробила селфі на тлі моря в модному купальнику синього кольору з фіолетовими квіточками. Пляжний образ зірка доповнила окулярами від сонця, на фото видно вагітний животик Осадчої. У наступних сторіз вона показала неймовірний захід сонця, яке ковзало по морю.
Дочка Пугачової Орбакайте у вечірній сукні вразила виглядом публіці: "Змію на грудях пригріла"
Зірка "Майстер Шеф" приголомшила сумною звісткою про чоловіка: "Це останнє спільне фото"
51-річна Лопес заінтригувала образом у вузькому спортивному костюмі: "Дама на мільйон"
Балакуча Цибульська вивела Козловського з себе, кадри перепалки: "Коза!"
Обірвалося життя бійця ЗСУ, дворічний малюк залишився без батька: "Через місяць повинен був повернутися додому"
Також телезірка опублікувала кілька відео моря, просто блакитне море хлюпається об берег.
А в недавньому пості Осадча показала, як присіла на берег в купальнику, продемонструвавши свою спину. Завершили її образ сонцезахисні окуляри. Вона посміхалася, насолоджуючись проведенням часу.
"Ідеальний понеділок 😉 # turkey", - написала Осадча.
За годину публікація зібрала понад 8000 лайків і багато коментарів.
"Ви така чарівна 😍 😍 😍 надихаюся))) теж тепер хочу на відпочинок🙌", "красиве фото", " і я так хочу 😍 супер, ідеальний🥰", гарного відпочинку", " гарного відпочинку 😍 де це така краса? 🔥 ", "Красивий купальник", "Гарний початок тижня ❤️", - написали користувачі Мережі.
Нагадавши, вагітна Осадча вразила кадрами без фільтрів, розслабившись на яхті: "канікули закінчуються, але...".
Як повідомляла Politeka, вагітна Осадча розгубилася, кажучи про маму, зворушливе відео: "вона сама...".
Також Politeka писала, Горбунов зняв зворушливий момент з вагітною Осадчою і сином: "чекаємо поповнення...".