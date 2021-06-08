На Харківщині дівчина образила ЗСУ

Як передає Politeka.net, місцевий майстер з нарощування брів не підбирала слів (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця)

"Та блін - це позорище! А що сказати хорошого? Те, то вони смердючі, брудні, обриганние, ходять бу**е по місту або обдо**анние. Де цей військовослужбовець, якого можна поважати за щось? ... Які вони герої? Проти кого вони воюють?",- заявила дівчина.

Причиною такого висловлювання, повідомляє Telegraf, став конфлікт її з військовослужбовцем ЗСУ, яка вчасно не заплатила за послуги.

"Ненавиджу цих тв**й, просто ненавиджу. По-іншому я і сказати не можу. І ми їм платимо податки. Ось цим нахлібникам, які сидять і ніх*ра не роблять. Таким, які не хочуть працювати. Наркоманам і алкашам, які йдуть туди", – не вгамовувалася дівчина.

Після виниклого скандалу, дівчина таки принесла вибачення і приховала свій аккаунт в соцмережах. За її словами, її неправильно зрозуміли, а образливі висловлювання били адресовані лише одній військовослужбиці.

Раніше ми розповідали, що український прикордонник опублікував у соціальній мережі ТікТок відео, на якому порівняв воїнів ЗСУ зі свинями.

Його публікація з образами набрала 119 тисяч переглядів, близько п'яти тисяч лайків і 570 репостів від громадян Росії, які продовжили його масово поширювати в мережі, приєднавшись до висміювання українських захисників.

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