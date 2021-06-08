На Черкащині жінка стрибнула в колодязь і провела там більше доби
Причиною такого вчинку 62-річної пенсіонерки стали новини про напад на Уркаїну, повідомляє місцеве видання Золотоноша.
Інцидент стався 2 червня. До рятувальників надійшло повідомлення, що Літня жінка знаходиться в колодязі.
"Очевидно, приводом для свідомого хованки стали телевізійні новини, після яких пенсіонерка зробила висновок про військовий напад загарбників. Вона зібрала в сумку нехитрі пожитки: подушку, деякі речі, ще й печива прихопила",- розповіли місцеві журналісти.
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За допомогою рятувальної мотузки рятувальники спустилися в колодязь, дістали дівчинку і передали її медикам, а далі витягли жінку.
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