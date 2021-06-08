У Запоріжжі покупець влаштував скандал на касі

Як передає Politeka.net, кадри перепалки між чоловіком і співробітниками магазину опублікували в місцево пабліку (щоб подивитися-доскролльте сторінку до кінця)

Він розлютився, що йому не дали здачу 1 копійку.

"В АТБ чоловік влаштував скандал через те, що йому не додали копійку здачі", - йдеться в повідомленні.



Розплачуючись за покупки він виявив, що касир не дала йому здачу одну копійку і влаштував скандал. Ще одна співробітниця магазину намагалася пояснити незадоволеному покупцеві, що працівниця не має такого номіналу копійок і тому є таке поняття як округлення.

Чоловік стояв на своєму, що йому повинні дати здачу одну копійку. Його обурив той факт, що на цінниках вказують ціну без однієї копійки і таким чином обманюють людей.

Українці вже бурхливо обговорюють подію в мережі:



"Він керується принципом-копійка Рубль береже. Педант напевно", "якщо дрібниця - це не гроші, так і віддайте Йому 10 коп. все одно ви у попередніх 20 покупцях по 1 копійці віджали" ," так з кожного по копійці і вже на лексус буде", "скільки ж дріб'язкових людей", " він Кіпіш підняв не за копійку, а за ціни які ставить маркет !!!!! На здачу цих копійок вже не існує, а значить людей обманюють!",- писали в коментарях під відео.

Відзначимо, що монети номіналом 1, 2 і 5 копійок вийшли з обігу в Україні ще минулої осені.

Нагадаємо, Харківського депутата покарали за російську мову, деталі скандалу.

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