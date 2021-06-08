У Харкові у віці 99 років не стало останнього Героя Радянського Союзу
Як передає Politeka.net, про це повідомили на сайті міської ради.
Звання Героя Радянського Союзу, за мужність і героїзм під час війни, Михайло Карпєєв отримав в 23, а 2005 році - йому було присвоєно звання генерала-майора авіації.
"Сьогодні Харків втратив останнього Героя. Він був прикладом, символом Перемоги", - йдеться в повідомленні.
Карпєєв провів на фронті дев'ятсот п'ятдесят днів і ночей. Він був льотчиком-винищувачем і збив не один десяток ворожих літаків, зробивши більше 300 бойових вильотів.
Дочка Пугачової Орбакайте у вечірній сукні вразила виглядом публіці: "Змію на грудях пригріла"
Леся Нікітюк похвалилася, з яким красенем прокидається вранці: "Боже..."
Дружина "Холостяка" Михайлюка показала, як стала виглядати через недосипання: фото моделі
Закохана пара загинула на українській трасі, їм не було і 30 років: кадри трагедії
Підопічна Потапа Андраде розкрила свою зарплату і різко "відкинула" Олега Винника: "Він класний, але..."
Після війни Михайло Полікарпович виховував майбутніх льотчиків-працював у Качинському авіаційному училищі, Ворошиловградському вищому військовому училищі, Харківському вищому військовому авіаційному училищі льотчиків, а пізніше працював інженером на Харківському тракторному заводі.
Раніше ми повідомляли, що в Харкові обірвалося життя вченого-фізика і заслуженого професора Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна Анатолій Сіренко
Анатолій Сіренко помер 5 січня на 91-му році, повідомили в прес-службі університету.
Він понад 25 років очолював кафедру фізики твердого тіла фізичного факультету.
Нагадаємо, обірвалося життя видатного українця, Країна вражена.
Як повідомляла Politeka, помер відомий українець.
Також Politeka писала, що зупинилося серце видатного українця, який місяць боровся з вірусом.