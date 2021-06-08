Він був останнім...

У Харкові у віці 99 років не стало останнього Героя Радянського Союзу Як передає Politeka.net, про це повідомили на сайті міської ради.

Звання Героя Радянського Союзу, за мужність і героїзм під час війни, Михайло Карпєєв отримав в 23, а 2005 році - йому було присвоєно звання генерала-майора авіації.



"Сьогодні Харків втратив останнього Героя. Він був прикладом, символом Перемоги", - йдеться в повідомленні.

Карпєєв провів на фронті дев'ятсот п'ятдесят днів і ночей. Він був льотчиком-винищувачем і збив не один десяток ворожих літаків, зробивши більше 300 бойових вильотів.

Після війни Михайло Полікарпович виховував майбутніх льотчиків-працював у Качинському авіаційному училищі, Ворошиловградському вищому військовому училищі, Харківському вищому військовому авіаційному училищі льотчиків, а пізніше працював інженером на Харківському тракторному заводі.

Раніше ми повідомляли, що в Харкові обірвалося життя вченого-фізика і заслуженого професора Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна Анатолій Сіренко

Анатолій Сіренко помер 5 січня на 91-му році, повідомили в прес-службі університету.

Він понад 25 років очолював кафедру фізики твердого тіла фізичного факультету.