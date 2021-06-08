У Бердянську знайшли маленьких дітей посеред вулиці
Як передає Politeka.net, подробиці інциденту повідомили в прес-службі Нацполиції Запорізької області.
До правоохоронця звернулася випадкова перехожа, яка помітила дітей.
Малюки були майже роздягнені, босі і голодні.
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"На місці події працівники мобільної групи з протидії домашньому насильству виявили двох хлопчиків приблизно двох і чотирьох років, які не змогли пояснити, де проживають", - розповіли в поліції.
Малюків доставили в лікарню, де їх оглянули і відігріли.
Правоохоронцям вдалося знайти горе-матір, яка була в стані алкогольного сп'яніння.
Діти були тимчасово вилучені і поміщені в лікарню, а на жінку складено адмінпротокол.
Раніше ми повідомляли, що вулицями Одеси розгулювала п'яна жінка з немовлям на руках.
Людей обурило те, що вона ледь трималася на ногах, кілька разів падала і лаялася в бік перехожих, які, турбуючись за дитину, робили їй зауваження.
Горе-мати нічого не могла повідомити співробітникам поліції, тому було прийнято рішення затримати 37-річну жінку у відділення поліції. Виявилося, що малюкові всього 2 місяці.
Нагадаємо, що горе-мати кинула 3-річну дитину напризволяще в Одесі: малюк знайшов спосіб, як вижити
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