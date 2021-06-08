Ну як так можна?

У Бердянську знайшли маленьких дітей посеред вулиці

Як передає Politeka.net, подробиці інциденту повідомили в прес-службі Нацполиції Запорізької області.

До правоохоронця звернулася випадкова перехожа, яка помітила дітей.

Малюки були майже роздягнені, босі і голодні.

"На місці події працівники мобільної групи з протидії домашньому насильству виявили двох хлопчиків приблизно двох і чотирьох років, які не змогли пояснити, де проживають", - розповіли в поліції.

Малюків доставили в лікарню, де їх оглянули і відігріли.

Правоохоронцям вдалося знайти горе-матір, яка була в стані алкогольного сп'яніння.

Діти були тимчасово вилучені і поміщені в лікарню, а на жінку складено адмінпротокол.

Раніше ми повідомляли, що вулицями Одеси розгулювала п'яна жінка з немовлям на руках.

Людей обурило те, що вона ледь трималася на ногах, кілька разів падала і лаялася в бік перехожих, які, турбуючись за дитину, робили їй зауваження.

Горе-мати нічого не могла повідомити співробітникам поліції, тому було прийнято рішення затримати 37-річну жінку у відділення поліції. Виявилося, що малюкові всього 2 місяці.

Нагадаємо, що горе-мати кинула 3-річну дитину напризволяще в Одесі: малюк знайшов спосіб, як вижити

Як повідомляла Politeka, одеситка з дитиною розповіла, що довелося пережити, щоб потрапити в лікарню: "кола пекла"

Також Politeka писала, що горе-мати втратила дитину в Одесі, фото: "поклала спати, а потім..."