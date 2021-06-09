Українська співачка і актриса, зірка " жіночого кварталу" Марта Адамчук заворожила променистою посмішкою

Як передає Politeka.net, актриса і співачка Марта Адамчук відома завдяки своїй роботі в "жіночому кварталі". Однак прославилася дівчина ще під час участі у вокальному шоу "Голос країни". Саме там Адамчук показала свій співочий талант у всій красі. Пізніше дівчину запросили співати в проекті"Танці з зірками".

У своєму Instagram Марта часто радує публіку яскравими публікаціями, і цього разу виклала фото, на якому вона в гримерці посміхається. Марта в красивій оливковій сорочці з прозорими шифоновими рукавами. На її обличчі легкий макіяж, а образ доповнений красивим білим намистом.

У підписі до публікації співачка нічого не написала, відзначила лише стадіон Металіст у Харкові. Користувачі написали в коментарях: "Мартуся, яка ж ти гарна!!))) А твоя ☀️ усмішка здатна топити льодовики ❤️", "Красиваяяяяяя😍😍😍", " Молодець �🙌🙌🙌🙌� ", "Ґатуноквиття посмішка 😍 💘 ",- пишуть шанувальники в коментарях до відео.

Нещодавно в ролику, який показала Адамчук, її можна побачити в довгій червоній сукні, яка відмінно лягла по стрункій фігурі. Єжов же в темному вбранні – брюках і сорочці. На відео видно, що пара виконала дивний і чуттєвий танець під пісню самої Марти.

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