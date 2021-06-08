Популярна українська співачка Надя Дорофєєва (DOROFEEVA) вразила шанувальників новиною

Після розпаду групи "Время и Стекло" Надя стала займатися розвитком сольної кар'єри, пише Politeka.net.

Артистка вже випустила міні-альбом, а також кліп. А днями співачка дала свій перший сольний концерт у Києві. На виступ прийшли не тільки фанати зірки, але і її колеги по шоу-бізнесу.

Після свого першого "сольнику" Дорофєєва оголосила у своєму Instagram про важливе. Як виявилося, рахунок йде на дні перед прем'єрою її нового треку.

"Залишилося 4 Д Н Я !! Вже цієї п'ятниці реліз мого нового треку «Почему» ⚡️", - написала співачка.

За чотири години публікація зібрала майже 40 тисяч лайків і багато коментарів.

"Ого!🔥 ", "Послухала частину від пісні з концерту і ваууу як же я чекаю почути всю пісню кайф!!!🔥 😍 ", "Цей хіт підірве всі чарти!🔥 ", ""Злюсь» и «Почему" крутяться в голові вже третій день😩 🔫", "це буде офігенно!! Дуже чекаємо😍 😍 😍", "о Боже"," ураааа, чекаємо з нетерпінням🔥"," чому так довго 😢 чекаю з нетерпінням"," КАЙФОВО", - написали користувачі Мережі.

Нагадаємо, Надя Дорофєєва з дитинства займається музикою. Зірка заробила багато премій, перш ніж потрапила в групу "Время и Стекло".

Протягом 10 років артистка виступала в дуеті з Олексієм Завгороднім (Позитивом).

Дискографія групи налічує три альбоми, а кліпи зібрали мільйони переглядів на Ютубі.

Нагадаємо, Дорофєєва і Позитив вперше після розпаду " Время и Стекло "зустрілися на сцені:" подарунок для всіх шанувальників!"

Як повідомляла Politeka, чоловік Дорофєєвої Дантес осоромився на зйомках, збентеживши новим кадром: "боляче дивитися".

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