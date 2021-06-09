Відома співачка Ані Лорак показала, як проходять її тренування під час підготовки до нових концертів

Не так давно виконавиця вирушила на гастролі, про які заздалегідь повідомляла мало не кожен день два тижні під ряд. Після карантинного року зірка вирішила відігратися і організувала цілий тур по містах, куди відправиться зі своєю концертною програмою.

Через довгу перерву без концертів Кароліна раніше зізналася, що сильно поправилася і їй довелося терміново брати себе в руки. Для того, щоб блищати перед фанатами після стількох місяців тиші, вона скинула не один кілограм.

Зате в нових Сторі на її сторінці в Instagram добре видно, наскільки сильно схудла виконавиця і як шикарний тепер її прес. Лорак з" новою " фігурою не ховається від уваги камер.

На тренуванні перед виступом Кароліна із задоволенням похвалилася талантами і заодно блиснула в міні-ТОПі ідеальними вигинами.

Також черговим постом про свій новий концерт Ані поділилася в Instagram. На фото виконавиця позувала в чорному шкіряному жакеті і світло-блакитних джинсах. Образ завершили стильні аксесуари, зокрема окуляри з напівпрозорими стеклами.

"Як же я чекаю", " удачі вам, Діва!😘 Любимо!", "Вдалого концерту, Діва!", "Красуня

Удачі подумки завжди з вами 😍", " запаліть їх серда❤️🔥"," шикарна", " відмінного концерту!, "Удачі на концерті🙏 🏻", "кароліночка, бажаю душевного виступу і як завжди на вищому рівні!!!! ",- написали користувачі Мережі.

Відзначимо, Ані Лорак в 42 роки виглядає дуже стильно і завжди слід трендам. Красуня має почуття стилю, саме вміло поєднує модний одяг з аксесуарами.

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