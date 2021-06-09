Молода дружина і концертний директор співака Віктора Павлика, Катерина Репяхова показала, як виглядає на останніх термінах вагітності

Не так давно дівчина розповіла про своє самопочуття і нагадала, чому важливо берегти в себе. Через слабкий імунітет Катерина вже не раз захворіла за вагітність і тепер змушена бути більш обережною. До пологів Репяховой залишилося пару днів, про що вона сама розповідає в Instagram.

Цього разу під час поїздки в ліфті Катерина разом з чоловіком Віктором Павликом записала гуморне відео і показала, як виглядає перед народженням сина, якого збирається назвати Михайло:

"Ти що, це ж ведмедик тут, здоровий! Дивіться, який великий пузяра вже, як м'яч баскетбольний проковтнула. Михасик маленький скоро вилізе", - каже Віктор, погладжуючи живіт дружини.

"Ще пару днів", - відповідає Катерина.

"Давай пару хвилин", - віджартувався Павлик знову.

Нагадаємо, днями Репяхова повідомила, що захворіла на останніх тижнях вагітності. У своїх сторіс блондинка розповідає про самопочуття, а також показує, як проводить час.

"Я так вже втомилася хворіти, і хочу сказати: якщо ви не хворієте, просто порадійте цьому, тому що не хворіти - це таке щастя. Розумію це тільки зараз", - поділилася своїми думками дружина Павлика.

Примітно, що Катерина під час хвороби не кинула свої справи. Вона з'їздила за покупками, а пізніше, при поверненні додому, розповіла про подальші плани.

"Їду додому. Дуже мені погано,а мені ще на педикюр сьогодні. Потрібно трошки відпочити", - розповіла Репяхова, підписавши сторіс: "погано мені. Зараз піду в душ, трохи відпочину і на педикюр", - поділилася Катерина.

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