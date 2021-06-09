На українських ринках почали продавати молоду кукурудзу

Про ціни на одне з улюблених ласощів українців розповіли в "УСІ".

вже почали з'являтися на ринках і ціни на них відверто "кусаються".

Так, за один лише качан доведеться заплатити 50 гривень.

Українці були незадоволені цінами не тільки на кукурудзу, але на інші ласощі, які з'являються на прилавках рано влітку.

"Пффф, в порівнянні з черешнею, це ще дешево", "золота, напевно", "цього року все сезонне з захмарними цінами", - писали в мережі.

Раніше в мережі розгорілися бурхливі суперечки про ціну черешень в Україні.

У мережі показали фото ціни одного кілограма черешні в Одесі на Привозі. Продавець пропонував купити ягоду за 500 гривень. Українців спантеличила така вартість ягоди.

Також ми повідомляли, що вартість яєць впаде вже найближчим часом приблизно на 10-15%. Ціна знизиться у зв'язку з падінням попиту відразу. При цьому експерт зазначила, що зниження ціни буде не дуже великим через високі ціни на зерно і комбікорми в Україні.

Нагадаємо, українців попередили, кого залишать без допомоги за новими правилами з 1 травня: "субсидію не дадуть".

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