У Києві перекрили рух на мосту Метро нібито через мінування

Як передає Politeka.net, про це повідомляє "Київ Оперативний"в Facebook.

За попередньою інформацією, там виявили підозрілий предмет. На місці інциденту працюють правоохоронці.

"О, Божечки! Що там знову на мосту Метро? Черговий неадекват замінував? Рух транспорту перекрито", - йдеться в повідомленні.

Раніше на резонансний інцидент на мосту Метро стався восени минулого року. Спершу надійшов телефонний дзвінок до поліції з інформацією про мінування мосту Метро в Києві. У зв'язку з цим була припинена робота метрополітену столиці по червоній гілці від станції метро Дніпро до лісової.

Далі на мосту Метро з'явився чоловік-згодом стало відомо, що його звуть Олексій Белько — і погрожував підірвати переправу. Втім, будь-яких виразних вимог він не висував. З'ясувалося тільки, що пішов на такий крок чоловік через нещасливе кохання і вимагав поговорити він зі своєю коханою.

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