Відома співачка Ані Лорак зворушливо привітала свою дочку з днем народження

Артистка народила дочку, Софію, дев'ятого червня 2011 року, пише Politeka.net. На той момент зірка перебувала у відносинах з турецьким бізнесменом Муратом Налчаджіоглу.

Ані Лорак вважає, що мама повинна бути суворою, але справедливою. При цьому співачка намагається бути другом для своєї дитини, щоб та могла поділитися своїми проблемами.

Цього року дівчинці виповнилося 10 років, тому зірка привітала своє чадо в Instagram.

"Дорога моя донечка, вітаю тебе❤️

День твого народження - мій найулюбленіший день у році! Ти унікальна💋 Будь щаслива і здорова. Нічого не бійся, сміливо йди по життю, я знаю, у тебе все вийде!

Мама завжди поруч. Люблю тебе, моя крихітка!🎈 🧡 ",- написала Ані, підкріпивши запис спільним фото.

На знімку співачка позувала в стильному луці, обіймаючи улюблену дочку.

За годину публікація зібрала майже 70 тисяч лайків і багато коментарів.

"Дуже милі і сонячні дівчатка! Лялечка. Будьте щасливі! Обіймаю", " мої щирі вітання! З днем народження донечки!🔥 💐 😘 ❤ ️ ", "Виростити гідну людину з добрим серцем - це велика праця і мудрість! Ви з цим завданням справляєтеся відмінно!", "Красиві! ❤️ Зі святом, вже таку дорослу дівчинку! 💕 👸 🎂 ", "Яка велика дівчинка ♥ ♥ ️ удачі, щастя, здоров'я", " сонечко таке 🥰❤️ нехай завжди буде щаслива й улюблена❤️", - написали користувачі мережі.

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