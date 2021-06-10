На Харківщині розгорівся скандал через перейменування вулиці

Як передає Politeka.net, про це повідомив місцевий активіст Дмитро Браславський на своїй сторінці в Facebook.



За його словами, Барвінківська міська рада відмовилася називати вулицю Московську на честь одного з трьох уродженців цього міста, які воювали на Донбасі.

Браславський уточнив, що присвоєня імені фізичних осіб регулюються окремим законом. ч. 1 ст. 3 цього закону говорить нам, що такі особи:

1) зробили вагомий внесок у боротьбу за незалежність України.

2) здійснили героїчний вчинок заради Батьківщини.

"Але чиновники вважають, що перейменувати вулицю неможливо, оскільки це не відповідає положенням статті(you are ahueli tam ?) і взагалі Україна не оголосила стану війни з Російською Федерацією", - повідомив активіст.

Нагадаємо, в Україні діє закон «про засудження комуністичного і нацистського режимів».

Згідно з документом, забороняється використання прапора, герба і гімну СРСР, а також радянських республік, серп і молот, червоні зірки та інші символи Радянського Союзу, символіку Компартії, зображення Леніна, Сталіна, інших високопоставлених радянських функціонерів.

Також в Україні з 21 травня 2015 року діє закон про деккомунізацію, згідно з яким комунізм прирівняли до нацизму.

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