Дружина українського співака Дмитра Монатіка (MONATIK), Ірина, показала себе з чоловіком на березі моря

Як повідомляє Politeka.net, дружина відомого українського артиста Дмитра Монатіка Ірина часто радує публіку яскравими публікаціями про себе і життя своєї сім'ї в мікроблозі в Instagram. Так, цього разу Іра виклала в мережу кумедні знімки, на яких показала чоловіка і себе на Лазурному березі моря.

На знімку Ірина Монатік разом з коханим чоловіком стоять на березі моря. Як видно, на прогулянку пара вийшла в стильному Фемілі-Луці. Пара вирішила надіти чорні шорти і чорний верх. Ірина сорочку, а Дмитро футболку. Волосся жінки розпатлане на вітрі, а образ "курортниці" доповнюють окуляри від сонця і мила посмішка. Також Ірина показала знаменитого чоловіка на стилі

У підписі до публікації дружина Монатіка написала: "неможливо красиво навколо... особливо зліва від мене😉".

Володимир Дантес зробив Монатіку з дружиною комплімен в комменатріях: "Аааааа!!!! Красотааааа". Також схвальними коментарями засипали пару фанати: "Крутявчики🔥 🖤", "ви обоє неймовірні!😍 😍 😍 а де можна придбати одяг вашого бренду?", "Як вам пощастило-один з одним💋", " любов 😍❤️".





Нещодавно Ірина Монатік похвалилася знімками з відпочинку в Афінах.

"Прекрасніше ранку складно придумати☀️🌏❤️всім бажаю чудового дня, нехай все пройде як по маслу 🌊 💥 best Photo Maker", - раніше написала Ірина.

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