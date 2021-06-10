На щастя, загоряння конструкцій і пожежі вдалося запобігти, постраждалих немає.

"Адміністрацією лікарні створено оперативний штаб ліквідації наслідків стихійного лиха, проводиться обстеження будівлі, електричних мереж", - повідомили в лікарні.

Фахівці МНС вже працює на місці НП, а лікарня працює в звичному режимі.

Раніше ми повідомляли, що на Житомирщині блискавка ледь не вбила дівчинку-підлітка.

За попередньою інформацією, 16-річна дівчинка перебувала в будинку і розмовляла по мобільному телефону. Раптово в неї влучила блискавка.

Постраждала госпіталізована в реанімаційне відділення центральної лікарні. Зараз вона знаходиться в травматологічному відділенні лікувального закладу.

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