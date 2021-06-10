На Житомирщині блискавка влучила у підлітка, яка розмовляла по телефону
Як передає Politeka.net, про пережите дівчинка розповіла в сюжеті "ТСН"( щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця)
Під час грози Аня перебувала в будинку разом зі своїми батьками. В один момент подзвонив телефон і дівчинка потягнулася за ним, щоб відповісти. Саме тоді вона удар.
"Подзвонила подружка, вона почала щось говорити. Мама сказала, вимкни телефон, і в той момент все сталося. Було дуже страшно, телефон відключився. В очах блиснуло і почало трусити, серце почало боліти", - згадує Аня.
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Зараз дівчинка відчуває себе нормально, але на її тілі залишилися сліди після зустрічі з блискавкою.
Медики кажуть, що дівчинці дуже пощастило, оскільки удари блискавки найчастіше закінчуються летальним результатом.
Раніше ми повідомляли, що у Чернівцях блискавка влучила у дах дитячої лікарні.
Нагадаємо, що пожежа спалахнула в приватному будинку в Харкові, під час гасіння пожежі рятувальники знайшли тіло 88-річного власника будинку.
Також Politeka повідомляла, масштабна пожежа розгорілася в офісному центрі, вогонь швидко поширювався і погубив людей всередині.