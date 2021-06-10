У мережі показали, як би зараз виглядали Пугачова і Ротару без пластичних операцій

Як повідомляє Politeka.net, Алла Пугачова і Софія Ротару завжди були подругами і конкурентками на Радянський естраді. Обидві красуні полюбили шанувальникам не тільки за артистичний талант, але і за привабливу зовнішність. Обом зараз за 70 і обидві намагаються зберегти молодість і свіжий вигляд, вдаючись до різних косметологічних засобів і процедур. Про те, як артистки підтримують свою зовнішність виданню wday.ru розповіла лікар-дерматовенеролог і косметолога Валентина Жук.

За словами фахівця, і Алла Борисівна і Софія Михайлівна вдавалися до пластичних операцій і безлічі косметичних процедур. Різниця лише в тому, що перша любителька ефектних перетворень і різкої зміни образу, тоді як друга веде більш розмірений і здоровий спосіб життя.

"Обидві співачки вдавалися до послуг пластичних хірургів, що неминуче для медійних людей. Можу припустити, що Пугачова неодноразово робила кругову підтяжку обличчя і під об'ємною шевелюрою ховаються післяопераційні шрами", - каже Валентина Жук. За її словами, на рахунку у Примадонни блефаропластика, контурна пластика обличчя, філери в губах і уколи ботокса. При цьому, лікар зазначає, що робота над зовнішністю Пугачової була дуже делікатна, так що її обличчя не втратило природний вигляд.

"Софія Михайлівна, на відміну від Алли Борисівни, не прихильниця раптових ефектних перетворень. Всі зміни в зовнішності проводилися гармонійно, непомітно змінюючи вигляд артистки в кращу сторону", - говорить косметолог.

Вона вважає, що Ротару робила кругову підтяжку обличчя, як і Пугачова. Також на її рахунку блефаропластика, маммопластика, ендоскопічна підтяжка зони брів, ліфтинг чола і нижньої частини обличчя. "Софія Ротару регулярно вдається до біорепарації шкіри стимуляторами і є прихильницею апаратної косметології. Важливе значення для збереження молодості шкіри грає ведення здорового способу життя. Ротару займається скандинавською ходьбою, а також багато плаває в басейні", - додала Валентина Жук.

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