На Полтавщині пенсіонерки займалися виготовленням та збутом наркотиків
Як передає Politeka.net, про це передавати у відділі комунікацій поліції області.
Правоохоронцям вдалося з'ясувати, що 73-річна пенсіонерка в Лубнах налагодила тіньовий бізнес серед потенційних покупців з числа наркозалежних осіб.
Крім того, у неї була 72-річна спільниця, яка допомагала збувати "товар".
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Пенсіонерки встигли сколотити цілий статок - на банківському рахунку однієї з них поліцейські виявили майже 660 тисяч гривень.
Також в ході обшуків в квартирі літньої Українка були вилучені підготовлені на продаж пакетики з наркотичними речовинами і таблетками, грошові кошти, мобільні телефони, банківські карти та інші речові докази їх протиправної діяльності.
Тепер літні наркодилерки можуть провести 12 років свого життя за гратами.
Раніше ми повідомляли, що в Харкові двоє чоловіків створили інтернет магазин, де торгували психотропами на території Харківської області - наркотики вони поширювали за допомогою закладок.
Підозру висунули двом чоловікам: 44-річному батькові та його 21-річному синові.
До слова, харківський суд скасував статус російської мови як регіональної:"визнано протиправним".
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