Залишок свого життя напарниці ризикують провести у в'язниці

На Полтавщині пенсіонерки займалися виготовленням та збутом наркотиків

Як передає Politeka.net, про це передавати у відділі комунікацій поліції області.

Правоохоронцям вдалося з'ясувати, що 73-річна пенсіонерка в Лубнах налагодила тіньовий бізнес серед потенційних покупців з числа наркозалежних осіб.

Крім того, у неї була 72-річна спільниця, яка допомагала збувати "товар".

Пенсіонерки встигли сколотити цілий статок - на банківському рахунку однієї з них поліцейські виявили майже 660 тисяч гривень.

Також в ході обшуків в квартирі літньої Українка були вилучені підготовлені на продаж пакетики з наркотичними речовинами і таблетками, грошові кошти, мобільні телефони, банківські карти та інші речові докази їх протиправної діяльності.

Тепер літні наркодилерки можуть провести 12 років свого життя за гратами.

Раніше ми повідомляли, що в Харкові двоє чоловіків створили інтернет магазин, де торгували психотропами на території Харківської області - наркотики вони поширювали за допомогою закладок.

Підозру висунули двом чоловікам: 44-річному батькові та його 21-річному синові.

До слова, харківський суд скасував статус російської мови як регіональної:"визнано протиправним".

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