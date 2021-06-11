В Одесі спіймали чоловіка, якого підозрюють у педофілії

Як передає Politeka.net, подробиці інциденту повідомили в місцевому Telegram-каналі "Одеса як вона є".



За попередньою інформацією, чоловік намагався насильно затягнути дитину в парк, але те, що відбувається помітили перехожі, які кинулися дівчинці на допомогу.

Інцидент стався близько 10 години вечора.

Чоловіка, якого запідозрили в нехороших намірах, місцеві жителі затримали і передали поліції.

Також відомо, що постраждала дівчинка хворіє на церебральний параліч.

Раніше ми повідомляли, що в Одеській області суд виніс рішення горе-батькові, який розбещував свою 5-річну дочку.

У суді довели, що в листопаді минулого року 30-літній житель Миколаївського району розбещував свою 5-річну дитину. Причому робив це неодноразово. Всього у обвинуваченого четверо дітей.

Вироком Миколаївського районного суду зловмисника визнано винним і засуджено до 5 років ув'язнення.



