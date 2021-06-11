Зірку серіалу "Не народися красивою" Неллі Уварову не впізнали глядачі

Деякі глядачі давно не бачили актрису і впізнали її з великими труднощами, коли Уварова разом з колегами прийшла на шоу «Вечірній Ургант».

Фотографія, що з'явилася на сторінці шоу в Інстаграме, викликала шквал емоцій у користувачів мережі.

"Ого Неллі рознесло", " Мда, змінилася сильно Уварова", " взагалі не впізнала нікого. Ось це зміни! Іноді повнота до обличчя", "Я думала бабуся якась, а це Катя Пушкарьова", " Я взагалі нікого не впізнала. Уварова як поправилася, але її не псує повнота", - пишуть в коментарях користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що відома українська телеведуча і актриса Маша Єфросиніна здивувала своєю зовнішністю на архівному фото

На опублікованому колажі свіже фото 41-річної ведучої порівняли зі знімком, на якому їй всього 13 років. На чорно-білому фото зовсім юна круглощока Маша позує в простій сорочці і з короткою стрижкою. Дівчинка мило посміхається.

"Маша Єфросиніна в 13 років і зараз. Друзі, що скажете-ведуча сильно змінилася?» ,- йдеться у підписі до фото.

Нагадаємо, Маша Єфросиніна в новому іміджі поділилася з українцями сумною новиною: "Катастрофа чи пригода?".

Як повідомляла Politeka, Єфросиніна емоційно висловилася про проблему багатьох українок:»коли ви останній раз...".

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