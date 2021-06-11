У Києві водій мікроавтобуса ніби навмисно переїхав сплячого собаку
Як передає Politeka.net, кричуще кадри з місця НП опублікували очевидці в мережі (щоб подивитися-доскролльте сторінку до кінця)
У момент трагедії тварина мирно спала біля супермаркету, коли на територію парковки почав заїжджати мікроавтобус.
На опублікованих кадрах видно, що водій їхав прямо, а потім різко звернув убік і поїхав прямо на собаку. У підсумку машина проїхалася по-тварині і переднім, і заднім колесом.
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Очевидці події катували попередити водія кричачи і розмахуючи руками.
"Він цілився на неї колесом і переїхав по легенях або голові, хрускіт чули всі, мій крик теж. Приїхала поліція і крім штрафу 400 грн нічого зробити не змогла. Водій поїхав далі (права не забрали). Ми запитували, а якби там була дитина?!",- поділилася очевидиця НП.
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