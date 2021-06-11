На Миколаєві розшукують зниклого безвісти студента
Як передає Politeka.net, про це передавати у відділі комунікацій поліції області.
Новина про зникнення Шаламай Дмитра Олександровича правоохоронцям надійшла 8 червня.
Відомо, що о 9: 30 хлопець вийшов з гуртожитку по вул.Крилова для складання іспитів, але в університеті так і не з'явився.
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Прикмета: зріст - 180-185 см, середньої статури, волосся темно-русяве коротке, очі карі.
Дмитро був одягнений у джинси синього кольору, футболку і кофту з капюшоном чорного кольору, білі кросівки. При собі мав чорний рюкзак і сумку.
Також відомо, що у хлопця на шиї з лівого боку є родимка.
Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місцезнаходження хлопця, повідомте до районного управління поліції або за телефонами 063-535-43-70, 102.
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