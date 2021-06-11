Український боксер Василь Ломаченко, який не раз стикався з критикою і зловтіхою людей, заявив, що його мотивує
Про це Ломаченко сказав в інтерв'ю ютуб-каналу SNOWQUEENLA.
"Хотів сказати величезне спасибі тим людям, які мене підтримують, і тим людям, які зловтішаються, хейтят. Вам величезне спасибі, ви додаєте мотивації. Все, що не вбиває нас, робить нас сильнішими. Будемо рухатися далі", - заявив Ломаченко.
Нагадаємо, що 26 червня Ломаченко проведе бій проти японця Масаеші Накатані - це буде поєдинок після поразки від Лопеса в жовтні 2020 року.
Раніше ми писали, що боксер Василь Ломаченко показав своє харчування перед боєм з Масайоші Накатані.
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Боксер разом зі своїм батьком і за сумісництвом тренером Анатолієм Ломаченком, покинули Україну.
Василь в США продовжує підготовку до поєдинку з 32-річним японським бійцем Масайоші Накатані. Ломаченко вирішив показати фото свого сніданку, який складався з великого стейка і овочів, приготованих на грилі.
Фанати побажали українцю не тільки приємного апетиту, але і удачі в майбутньому бою.
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