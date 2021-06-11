Український боксер Василь Ломаченко, який не раз стикався з критикою і зловтіхою людей, заявив, що його мотивує

Про це Ломаченко сказав в інтерв'ю ютуб-каналу SNOWQUEENLA.

"Хотів сказати величезне спасибі тим людям, які мене підтримують, і тим людям, які зловтішаються, хейтят. Вам величезне спасибі, ви додаєте мотивації. Все, що не вбиває нас, робить нас сильнішими. Будемо рухатися далі", - заявив Ломаченко.

Нагадаємо, що 26 червня Ломаченко проведе бій проти японця Масаеші Накатані - це буде поєдинок після поразки від Лопеса в жовтні 2020 року.

Раніше ми писали, що боксер Василь Ломаченко показав своє харчування перед боєм з Масайоші Накатані.

Боксер разом зі своїм батьком і за сумісництвом тренером Анатолієм Ломаченком, покинули Україну.

Василь в США продовжує підготовку до поєдинку з 32-річним японським бійцем Масайоші Накатані. Ломаченко вирішив показати фото свого сніданку, який складався з великого стейка і овочів, приготованих на грилі.