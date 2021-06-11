Працівник піцерії показав, як непомітно крадуть частину піци у клієнтів

Лайфхаком поділився в TikTok Користувач Lonely pepperoni.

Так, на початку відео видно, що на столі лежить ціла піца, за допомогою ножа кухар робить два надрізи посередині і вирізає вузький трикутник.

Потім він стягує дві половинки , які залишилися і піца знову стає круглою.

Важливо відзначити, що у такому вигляді можна помітити, що піца неправильної форми, а ось коли кухар розрізає її на трикутні шматки, побачити невідповідність-важко.

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За словами постраждалої, дісталося їй через те, що вона заважає нібито своєю присутністю роботі фотосалону.

"Вилаяла спочатку, а потім ще банкою грюкнула по голові. Після цього я 2 рази падала на городі, паморочиться голова, мене нудить", - розповіла Надія відразу після інциденту.

А ось у жінки, яка напала на пенсіонерку, своя версія подій. За її словами, конфлікт почався після того, як вона з колегою виносили з магазину рекламні щити. Пенсіонерка нібито ображала її 4-річного сина.

"Бабка ця постійно скандалить", - розповіли в салоні.

Очевидці нападу кажуть, що син бізнес-леді поводився неналежно.

"Малий крутив дулі старшій жінці, обзивав", - розповіли очевидці інциденту.

Бізнес-леді за напад на літню жінку тепер загрожує штраф у 850 гривень, і вона вже подала до суду на пенсіонерку.

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