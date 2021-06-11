Трійця у 2021 році відзначається 20 червня

У свято в храмах освячують трави і гілочки дерев, які як оберіг зберігають весь рік.

До Трійці наводять в будинку чистоту, прикрашають житло свіжими гілками клена, берези, верби, липи, квітами і травами.

Тиждень, який слідує після Трійці, називається зеленим, вважається, що в ці дні Бог створив Землю і покрив її зеленню.

Що не можна робити на Трійцю

Будь-яка фізична робота, особливо на землі, заборонена

Не можна стригтися, плести, в'язати, вишивати

Небажано купатися в річках і озерах в цей день-наші предки вірили, що русалка може вийти на сушу і забрати на дно

Поганою прикметою вважається святкувати весілля в цей день, але зате добре свататися

Наші предки вірили, що на Трійцю приходять міфічні істоти – мавки і русалки, тому одному йти в ліс або в поле небажано.

Раніше ми повідомляли, що проодним з найсильніших молитов вважається про прощення гріхів

Господь Бог прощає всіх і відпускає гріхи тим, хто дійсно щиро цього бажає, і у кого відсутні злі помисли.

Текст однієї з найсильніших молитов, яка здатна відпустити гріхи, опублікована нижче:

"Господи Всевишній, Почуй мене, раба Божого (власне ім'я), прости мені мої гріхи, бо щиро я в них каюся. Дозволь мені працювати старанно і вести праведне життя відповідно до заповідей Твоїх. Даруй мені можливість підносити тобі молитви, бути добрим словом і ділом по відношенню до інших. Навчи мене, як утриматися від бісівських спокус, щоб нічого поганого не робити і нікому не нашкодити. Прошу у тебе вибачення і поради. Амінь".

Нагадаємо про потужної молитві про дітей: як захистити найдорожчих від пристріту і нещастя.

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