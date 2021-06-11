Реперша Alyona Alyona сколихнула Мережу, піднявши животрепетну тему
29-річна хіп-хоп- та реп-виконавиця Олена Савраненко (справжнє ім'я Alyona Alyona) є прихильницею бодіпозитиву. Дівчина, відома своїми гостросоціальними композиціями, неодноразово піднімала тему ставлення людей до зовнішності.
Так, у своєму новому пості в мікроблозі в Instagram Alyona Alyona опублікувала чергове зухвале фото, заговоривши про стандарти "90-60-90" і справжньою, на її думку, красу, передає Politeka.net.
Реперша позувала у ванні з ляльками "Барбі", нітрохи не соромлячись показувати свої форми. У підписі вона звернулася до українців:
"Якщо не кайфують від моїх кілограмів - я чую шум. Дівчата, у мене до вас питання. Ваше тіло гарне? Можете не відповідати, я знаю, що так. Ваша краса полягає не в тому, наскільки ви підходите до стандартів "90-60-90", ваша краса в унікальності. Шрами, родимки (маленькі, великі і дуже великі) і дефекти роблять ваше тіло унікальним. В цьому і є тру краса".
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Савраненко попросила шанувальників чесно відповісти в коментарях, що вони більше цінують в людях - внутрішню або зовнішню красу.
Користувачі тут же кинулися обговорювати:
"Все залежить від того як я себе почуваю! Якщо мені комфортно значить Ок, а якщо ні - то потрібно щось міняти 🙃 🙂"
"Головне щоб людина не була гі*ном. А все інше не має значення. 😍❤️"
"Тіло красиве, але, я вам з досвіду скажу, що зайві кілограми нікого не прикрашають. Це говорю зі свого досвіду!"
"Вау🔥 кожен має право виглядати так, як його створила природа і як сама людина себе відчуває...твоє тіло твоє діло і не інакше"
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