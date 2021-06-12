Лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук засмутив новиною, пов'язаною з особистим життям

Артист рідко коментує своє особисте життя, але цього разу він зробив виняток, передає Politeka.net.

У новому пості в Instagram фронтмен відомого колективу заявив про те, що розлучається зі своєю дружиною, Лялею Фонарьовою.

"Після 20 років щасливого і насиченого радістю життя, наші з Лялею дороги розійшлися. Причини цього залишаються наші з Лялею особисті справи", - написав співак.

У пості артист наполягає, що вони з Лялею залишаються близькими людьми, і він вдячний їй за роки проведені разом, і за дочку Діану.

"Життя триває. Я сподіваюся, що воно подарує кожному з нас досить щасливих моментів", - написав співак, а далі додав, що своєю публікацією повідомив все, що вважав важливим.

"З поваги до мого і Лялиного особистого простору, просив би утриматися від усіх додаткових питань і дискусій з цього приводу. Сподіваюся, на ваше розуміння і такт. Все буде добре", - завершив пост Вакарчук.

Зазначимо, співак, закрив можливість коментувати публікацію.

Нагадаємо, Святослав Вакарчук і Ляля Фролова були разом понад 20 років. На інтерв'ю у Маші Єфросиніної на "Экзамене" два роки тому співак розповів, що підкорив свою майбутню дружину щирістю і безпосередністю.

Також музикант зізнався, що сім'я для нього - дуже інтимна річ, тому він тримає особисте життя в секреті.

"Наша сила в тому, що ми залишаємося при собі. Це для мене принципово, і я ніколи не буду зраджувати», - заявив тоді Святослав.

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