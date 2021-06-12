"Люди на стадіоні були в шоці"

Трагедія розгорнулася під час матчу Євро-2020. Гру терміново зупинили, так як потрібна була реанімація одного зі спортсменів

Матч 1-го туру групового етапу Євро-2020 Данія - Фінляндія був зупинений після того, як лідер збірної Данії Крістіан Еріксен втратив свідомість. 29-річному півзахиснику різко стало погано, чоловік впав обличчям на газон в кінці першого тайму, передає "Обозреватель".

Медична бригада кинулася проводити реанімаційні дії. На кадрах видно, як лікарі робили непрямий масаж серця, намагаючись повернути футболіста до життя.

Журналіст Бі-бі-сі у Копенгагені передавав, що ніколи в житті такого не бачив, люди на стадіоні були в шоці і просто сиділи в тиші.

На трибуні в цей момент перебувала дружина Еріксена. Вона спустилася на поле, але її не пустили до чоловіка.

Через деякий час потерпілого змогли на ношах евакуювати з поля. З'явився кадр, на якому видно, що гравець у свідомості. На ньому була киснева маска.

Разом з лідером данців поле покинули гравці обох команд.

Пізніше стало відомо про стан Еріксена. Його успішно доставили в лікарню, зараз його стан - стабільний.

Федерація футболу Англії, крім слів підтримки данцю, повідомила, що всі пов'язані зі збірною країни медіаподії на сьогодні скасовані. Чи вплине інцидент на найближчі матчі, поки невідомо.

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