Українців приголомшила новина про розлучення Святослава Вакарчука, оскільки вони не очікували такого радикального кроку від музиканта

Відомий український музикант, фронтмен рок-гурту "Океан Ельзи" та екс-голова політичної партії "Голос" Святослав Вакарчук розповів 12 червня, що розірвав стосунки з дружиною Лялею Фонаревою.

І в цей же день в соцмережі Instagram з'явилися його фото з молодими і красивими дівчатами.

Насправді - це не означає, що рок-виконавець негайно "вдарився у всі тяжкі" після розлучення. Все пояснюється значно простіше: в цей день у нього в Луцьку був концерт, а під час відпочинку в ресторані його зустріли дівчата-фанатки співака і попросили фото на пам'ять.

Вакарчук не зміг відмовити їм у тому, щоб зробити кілька спільних фотознімків. Так співпало, що фото з'явилися в мережі якраз після заяви Вакарчука про його розлучення.

Варто відзначити, що ніжні відносини зі своєю музою і єдиною коханою Лялею Фонарьовою 46-річний лідер "Океан Ельзи" і колишній народний депутат ретельно оберігав від папараці і вкрай рідко відкривав завісу сімейного життя.

Своїх дітей у Вакарчука від шлюбу з Фонарьовою немає, але пасербицю, яка скоро відзначатиме 28-річчя, рокер любить, як власну дитину.

Нагадаємо, "Дуже перетрудився": Вакарчук, який втік з Ради, "зализує рани" на узбережжі Туреччини, фото.

Як повідомляла Politeka, Вакарчук зганьбився через питання про своїх з Притулою спонсорів, відео злили в мережу.

Також Politeka писала, що Вакарчук поплатився за пародію.