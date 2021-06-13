Українців приголомшила новина про розлучення Святослава Вакарчука, оскільки вони не очікували такого радикального кроку від музиканта
Відомий український музикант, фронтмен рок-гурту "Океан Ельзи" та екс-голова політичної партії "Голос" Святослав Вакарчук розповів 12 червня, що розірвав стосунки з дружиною Лялею Фонаревою.
І в цей же день в соцмережі Instagram з'явилися його фото з молодими і красивими дівчатами.
Насправді - це не означає, що рок-виконавець негайно "вдарився у всі тяжкі" після розлучення. Все пояснюється значно простіше: в цей день у нього в Луцьку був концерт, а під час відпочинку в ресторані його зустріли дівчата-фанатки співака і попросили фото на пам'ять.
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Вакарчук не зміг відмовити їм у тому, щоб зробити кілька спільних фотознімків. Так співпало, що фото з'явилися в мережі якраз після заяви Вакарчука про його розлучення.
Варто відзначити, що ніжні відносини зі своєю музою і єдиною коханою Лялею Фонарьовою 46-річний лідер "Океан Ельзи" і колишній народний депутат ретельно оберігав від папараці і вкрай рідко відкривав завісу сімейного життя.
Своїх дітей у Вакарчука від шлюбу з Фонарьовою немає, але пасербицю, яка скоро відзначатиме 28-річчя, рокер любить, як власну дитину.
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Як повідомляла Politeka, Вакарчук зганьбився через питання про своїх з Притулою спонсорів, відео злили в мережу.
Також Politeka писала, що Вакарчук поплатився за пародію.