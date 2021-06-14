Відома українська співачка Джамала показала себе серед шанувальників

Як пише Politeka.net, Джамала є популярною українською співачкою, а також акторкою. Красуня кілька років тому навіть перемогла на конкурсі "Євробачення", де презентувала пісню "1944". Зараз красуня активно веде соціальні мережі, де ділитися цікавим контентом.

Цього разу Джамала опублікувала селфі, на яких позувала серед своїх фанатів на концерті. Фото ввечері у світісофітів виглядають недосконалими, але Джамала все одно їх опублікувала, як важливі і дорогі серцю.

"Серія не ідеальних Селфі з вами безмежними ☺ дякую!!!",- написала Джамала.

Фанати поставили тисячі лайків і написали приємні коментарі:

"Ти прекрасна, Джа 🤍 🕊 ", "Концерт-в саме серце🖤 🖤 🖤 🖤 🖤 🖤 🖤 навіть мій Міша (7 місяців) танцював❤️❤️❤️❤️❤️дякуємо 🙏 🏽 😍 😍 😍 😍 😍 ", "Спасибі, спасибі! Після карантину концерти цінуєш ще більше. Щаслива чути, неймовірно! І нові пісні просто ❤️ ", " Було круто і атмосферно! І струнко) 👏", " Хочеться бути там💔".

Повідомлялося, що українська співачка .Джамала розчулила шанувальників новим сімейним фото.

На фото Джамала стоїть в саду на тлі квітучих каштанів, тримаючи за руку старшого синочка Еміра-Рахмана.

Нагадавши, Джамала показала своїх старших синів, молодший виявився схожий не на батьків

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