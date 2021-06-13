Ведуча ТСН на " 1+1" Марічка Падалко похвалилася перемогою в спортивному заході на українському курорті

45-річна зірка телеекранів, яку українці пам'ятають ще з часів "Проспорту", опублікувала свіжі фото у своєму мікроблозі в Instagram, розкривши мету приїзду в Одесу, передає Politeka.net.

Так, Марічка постала на фото в персиковій облягаючій майці і темних шортах. Ведуча відображена під час бігу в напівмарафоні в Одесі.

На іншому знімку Падалко показала подруг, які підтримують її, як учасницю напівмарафону. Жінки позують на тлі моря.

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"Перемога над спекою, втомою і довгою ковидною паузою в масових забігах!!! Це мій перший напівмарафон з 2019 року - і все, як перший раз. Свої перші 21 км я бігла п'ять років тому теж сама, як і сьогодні, поки Єгор Соболєв на зборах резервістів. Це було складно... І це велика удача мати таких колег, які можуть за півдня вирішить. P. S. хто питав про щеплення короноваком, яку я зробила в четвер, як ви розумієте, почуваю себе добре)", - підписала вона кадри.

Зазначимо, традиційний Міжнародний легкоатлетичний спортивно-масовий захід "6th Tavria V Odesa Half Marathon 2021" пройшов 13 червня.

Користувачі кинулися коментувати побачене і вітати Марічку з перемогою в забігу:

"Вітаю тебе з перемогою. Колегам мої це дуже крута підтримка"

"Вітаю!!!!!! Ти непереможна"

"Вітаю, гідний приклад❤️друзі у вас супер❤️❤️"

"️️Вітаю з подоланням дистанції 🔥 🔥 🔥 щирі емоції на фініші😍".

Раніше ми розповідали, що Падалко напередодні поїздки в Одесу зробила собі щеплення від коронавірусу. Зірка поділилася з шанувальниками своїми відчуттями після вакцинації.

"Десь за дві години у мене почало горіти обличчя. Ось знаєте, таке, як перед простудним станом, коли тобі здається, що у тебе температура, але насправді у тебе горить обличчя, або коли ти нервуєш... Поки я доїхала додому, то все пройшло, нічого не було, ніякої температури, ніякої навіть ломоти, про яку попереджали», - розповіла ведуча.

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