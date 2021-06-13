Україну облетіла сумна звістка, не стало відомого письменника

Увечері 12 червня помер український перекладач, письменник, публіцист і літератор Лесь Герасимчук.

Про смерть Леся Герасимчука повідомив голова Національної Спілки письменників Михайло Сидоржевський з посиланням на слова дружини померлого, пише Українська літературна газета.

Він помер на 77 році життя. Письменник і літератор народився в Києві в 1944 році. Його мати-балерина Лідія Герасимчук, батько-інженер-Меліоратор Абрам Насушкін.

Близько 17 років Лесь Герасимчук очолював відділ інформації в Інституті комплексного використання водних ресурсів. Заснував і видавав ряд галузевих журналів, в яких вів англійську частину.

Протягом 20 років Герасимчук співпрацював з всесоюзним бюро науково-технічного перекладу. Він оперував системами 4 мов: англійська, українська, польська та російська. Його таланту буде не вистачати, з ним дійсно йде покоління великих літераторів.

Також Герасимчук багато працював над перекладами наукових праць. Завдяки перекладачеві, українському читачеві стали доступні роботи "Дух ранньохристиянської думки" Роберта Луїса Вілкена,"Ісус" Едуарда Шуре," перегляд позитивного мислення на основі нової науки про мотивацію " психолога Гебріела Еттінгена.

Крім цього він переклав Даніеля Дефо і його найвідоміші твори, зокрема "Життя і незвичайні і дивовижні пригоди Робінзона Крузо", "Північні розповіді" Джека Лондона, поезії Уолта Вітмена.

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