У Миколаївській області на одному з атракціонів сталася надзвичайна подія

Як пише Politeka.net, про інцидент написали у Фейсбук-спільноті "Вознесенський Вісник". Там же з'явилися кадри події, які зняв на мобільний телефон один з постраждалих.

Інцидент стався в Воскресенську Миколаївської області. Близько півночі в розважальному парку люди ледь не стали жертвами недбалості оператора, який працював на атракціоні. З ладу вийшла автоматика, в результаті чого з атракціону почали відриватися кріплення безпеки. Далі піднялася огорожа, об яку почав битися "маятник" з людьми.

Відзначається, що в результаті аварії ніхто не загинув, але кілька людей отримали легкі тілесні ушкодження. Одного чоловіка забрала машина швидкої допомоги. Крім цього, постраждав чоловік, який в паніці розбив скло касира рукою в спробі зупинити атракціон.

Після зупинки гойдалки люди самостійно і за допомогою перехожих залишали конструкцію, вибираючись зі своїх крісел.

Відомо, що після інциденту оператор і дівчина-касир зникли в невідомому напрямку. В даний момент їх розшукує поліція. Обласна адміністрація запевнила городян, що зробить все можливе, щоб винні понесли покарання.

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