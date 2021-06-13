У Миколаївській області на одному з атракціонів сталася надзвичайна подія
Як пише Politeka.net, про інцидент написали у Фейсбук-спільноті "Вознесенський Вісник". Там же з'явилися кадри події, які зняв на мобільний телефон один з постраждалих.
Інцидент стався в Воскресенську Миколаївської області. Близько півночі в розважальному парку люди ледь не стали жертвами недбалості оператора, який працював на атракціоні. З ладу вийшла автоматика, в результаті чого з атракціону почали відриватися кріплення безпеки. Далі піднялася огорожа, об яку почав битися "маятник" з людьми.
Відзначається, що в результаті аварії ніхто не загинув, але кілька людей отримали легкі тілесні ушкодження. Одного чоловіка забрала машина швидкої допомоги. Крім цього, постраждав чоловік, який в паніці розбив скло касира рукою в спробі зупинити атракціон.
Дочка Лорак росте копією її колишнього чоловіка Мурата, як вона виглядає зараз: "Все таки швидко летить час"
Потужна злива обрушилася на Одесу, вулиці перетворилися на річки: відео стихії
"Тягнув хвору дитину в парк": одесити влаштували самосуд над чоловіком, фото негідника
Життя чоловіка обірвалося в одну мить на одеській трасі, кадри: "хотів купити полуницю"
Настя Каменських показала їх з Потапом малятко, про яке мало хто знає: "Стаєш на тата схожа"
Після зупинки гойдалки люди самостійно і за допомогою перехожих залишали конструкцію, вибираючись зі своїх крісел.
Відомо, що після інциденту оператор і дівчина-касир зникли в невідомому напрямку. В даний момент їх розшукує поліція. Обласна адміністрація запевнила городян, що зробить все можливе, щоб винні понесли покарання.
Обережно! Відео містить ненормативну лексику!
Нагадаємо, що балкон звалився посеред білого дня в Києві, кадри НП:"дідусь садив розсаду".
Також Politeka писала, що авто наробило біди під Києвом, село залишилося без світла, дорога заблокована: кадри і деталі НП.
А ще Politeka повідомляла, що тіло чоловіка знайшли в городі, поруч лежала лопата і скороводка: деталі загадкової трагедії під Одесою.