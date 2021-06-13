Співачка Слава Камінська після розпаду групи "НеАнгели" почала сольну кар'єру і вже вирушила на гастролі
Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка Слава Камінська завжди була екстравагантною особистістю. Не так давно зірка пережила розлучення з чоловіком, а тепер вийшла з групи "НеАнгели", щоб почати сольну кар'єру. Кілька днів тому вона представила фанатам яскравий і незвичайний кліп на пісню "Слава Богу", а тепер, схоже, вирушила на гастролі, залишивши дітей вдома.
Після розлучення з чоловіком Едгаром Камінським діти артистки залишилися з нею, проте тато бере участь в їхньому житті. Поки Слава на гастролях, як виявилося, її малюки Лаура і Леон побували на показі у відомого дизайнера Андре Тана. Знімок з модельєром і дітьми Камінська виклала у своєму мікроблозі в Instagram. Як видно, ошатні діти слави відображені в компанії Андре Тана десь в закуліссі показу.
У підписі до публікації Камінська написала: "Поки мама на гастролях, діти – на подіумі. Лауру, звичайно, вабить мамин шлях. Леон поки в роздумах. @andre_tan_official, дякую за запрошення". Користувачі тут же почали активно обговорювати нове фото на сторінці артистки, відзначаючи як підросли її діти За останній час.
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