Певица Слава Каминская после распада группы "НеАнгелы" начала сольную карьеру и уже отправилась на гастроли

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица Слава Каминская всегда была экстравагантной личностью. Не так давно звезда пережила развод с мужем, а теперь вышла из группы "НеАнгелы", чтобы начать сольную карьеру. Несколько дней назад она представила фанатам яркий и необычный клип на песню "Слава Богу", а теперь, похоже, отправилась на гастроли, оставив детей дома.

После развода с мужем Эдгаром Каминским дети артистки остались с ней, однако папа участвует в их жизни. Пока Слава на гастролях, как оказалось, ее малыши Лаура и Леон побывали на показе у известного дизайнера Андре Тана. Снимок с модельером и детьми Каминская выложила в своем микроблоге в Instagram. Как видно, нарядные дети Славы запечатлены в компании Андре Тана где-то в закулисье показа.

В подписи к публикации Каминская написала: "Пока мама на гастролях, дети – на подиуме. Лауру, конечно, манит мамин путь. Леон пока в раздумьях. @andre_tan_official, спасибо за приглашение". Пользователи тут же принялись активно обсуждать новое фото на странице артистки, отмечая как подросли ее дети за последнее время.

Напомним, "Вы взяли стиль Оли Поляковой": Славу Каминскую из "НаАнгелов" пристыдили в новом имидже.

Как сообщала Politeka, Каминская после распада "НеАнгелов" впечатлила яркими экспериментами с внешностью: "Подлецу все к лицу".

Также Politeka писала, Каминская после распада "НеАнгелов" изменилась до неузнаваемости: "На Аллегрову похожа".