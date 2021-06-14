Дружина співака Дмитра Монатіка Ірина Демічева порадувала публіку сонячним фото з відпочинку в Греції
35-річний артист зі своєю дружиною провели чудову відпустку на Середземномор'ї. І Дмитро, і Ірина не забували при цьому виставляти кадри в соцмережі.
Так, дружина Монатіка опублікувала новий знімок в своєму мікроблозі в Instagram, зроблений в Афінах, передає Politeka.net.
Засмагла дівчина позувала на узбережжі, сівши на один з архітектурних елементів декору. Вітер грав у її волоссі, а на обличчі - промениста посмішка.
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Ірина кокетливо задерла ніжку, прикувавши до себе погляди. Вона була в гірчичному топі та білій об'ємній сорочці, яку розстібнула. Фото вийшло дуже "живим": пейзаж з морською гладдю та скелями на горизонті вражає.
"Літо зовні️️️. Літо всередині 🌊 💕прекрасніше сорочки для подорожей вам просто не знайти 😉 💜 💪 Перевірено на собі️️️ ☀️😉🌏💜", - підписала кадр дружина Монатіка, похвалившись обновкою.
Користувачі кинулися коментувати:
"Яка краса 😍"
"Якщо чесно, ніде не можу знайти фото, яка вона ззаду) або позаду просто біла? - Вітаємо.💕 Так, біленька"
Раніше ми розповідали, що користувачі запідозрили Ірину в третій вагітності. Вони з Дмитром вже виховують двох синів, але ось на нових кадрах, які зірка викладала в Instagram увагу публіки привернув її нібито кругленький животик. На відео Демічева дефілювала у вузькій рожевій сукні.
"Чому мені все таки здається, що в родині буде поповнення? 🤔", - запитав один з підписників.
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