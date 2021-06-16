Переможниця шоу "Холостяк-10", українська гімнастка Даша Ульянова показала, як виглядає після процедури, через яку у неї оніміла частина обличчя

На своїй сторінці в Instagram красуня, яка після фіналу шоу швидко розійшлася з його головним героєм Максом Михайлюком, показала себе в незвичному вигляді. Про це пише Politeka.net.

Як пояснила сама Даша, вона побувала у стоматолога, де їй зробили місцеву анестезію. Через це у дівчини оніміла верхня губа, що призвело до комічного ефекту, коли Ульянова намагалася розмовляти або посміхатися.

Гімнастка зняла себе на відео, сидячи за столиком в кафе. Вона зі сміхом показала, як виглядає після процедури з нерухомою верхньою губою. Ситуація ускладнювалася тим, що раніше Даша вдавалася до допомоги ін'єкцій, щоб зробити свої губи більш пухкими. Через їх розмір побічний ефект анестезії був ще більш помітний.

"Була у стоматолога. У мене ще діє анестезія. І вона діє так, що у мене взагалі не ворушиться верхня губа. І на мене тільки що так дивився офіціант! Думає: якась божевільна, напевно, обкололася ботоксом...", - поділилася своїми пригодами Даша.

Після цього вона виявила, що в такому стані не здатна пити напій через трубочку.

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