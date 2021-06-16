Переможниця шоу "Холостяк-10", українська гімнастка Даша Ульянова показала, як виглядає після процедури, через яку у неї оніміла частина обличчя

На своїй сторінці в Instagram красуня, яка після фіналу шоу швидко розійшлася з його головним героєм Максом Михайлюком, показала себе в незвичному вигляді. Про це пише Politeka.net.

Як пояснила сама Даша, вона побувала у стоматолога, де їй зробили місцеву анестезію. Через це у дівчини оніміла верхня губа, що призвело до комічного ефекту, коли Ульянова намагалася розмовляти або посміхатися.

Гімнастка зняла себе на відео, сидячи за столиком в кафе. Вона зі сміхом показала, як виглядає після процедури з нерухомою верхньою губою. Ситуація ускладнювалася тим, що раніше Даша вдавалася до допомоги ін'єкцій, щоб зробити свої губи більш пухкими. Через їх розмір побічний ефект анестезії був ще більш помітний.

Популярні новини зараз

73-річна Ротару здивувала зовнішністю, вийшовши в світ вперше за довгий час: "Я сумувала!"

Пропала юна Настуся, батьки молять про допомогу: особлива прикмета дівчинки

Юна Анна не виходить на зв'язок з батьками, поліція піднялася на її пошуки: фото і прикмети

"Конструкція важила майже тонну": балкон з "городом" впав у Харкові, кадри НП

Життя чоловіка обірвалося в одну мить на одеській трасі, кадри: "хотів купити полуницю"
Показати ще

"Була у стоматолога. У мене ще діє анестезія. І вона діє так, що у мене взагалі не ворушиться верхня губа. І на мене тільки що так дивився офіціант! Думає: якась божевільна, напевно, обкололася ботоксом...", - поділилася своїми пригодами Даша.

Після цього вона виявила, що в такому стані не здатна пити напій через трубочку.

Нагадаємо, переможницю "Холостяка" підловили в обіймах Олега Кензова в ресторані в центрі Києва: "Все було...".

Як повідомляла Politeka, схудла Ульянова з "Холостяка" в коротенькій сукні спантеличила зовнішністю: "Не може бути такою великою...".

Також Politeka писала, що Ульянова з "Холостяка" різко схудла і вразила зовнішністю: "навіщо так псувати себе".