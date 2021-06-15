29-річна власниця туристичного агентства Катерина Жук, екс-учасниця шоу "Холостяк-11", показала, як проводить час у Швейцарії
Як пише Politeka.net, красуня не змогла вразити "Холостяка" Михайла Заливако, адже йому не сподобалося те, що у дівчини зликшем багато сміливих фото в Instagram. Але після відходу красуня продовжила розвивати соціальні мережі і радувати фанатів цікавим контентом.
На новому фото, які дівчина залишила в Instagram, Катерина прогулялася біля підніжжя Альп в Швейцарії. На одному з фото красуня навіть сіла на травичку, насолоджуючись сонечком.
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Грюйер - це крихітне містечко в Швейцарія, яке розташувалося на схилах пагорба біля підніжжя Альп, є батьківщиною знаменитого сиру Грюйер", - написала Катерина.
Фанати поставили сотні лайків і написали коментарі:
"Краса", "яка ж краса", " швейцарський сир особливо хороший?", "Гарного відпочинку, Катюша!) І всього самого доброго!) ", "Прекрасний ангел і красива принцеса", "швейцарські смаколики".
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