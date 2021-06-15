Домогосподарка відсудила у колишнього чоловіка солідну суму
Незвичайні судові засідання пройшли в Португалії, повідомляє MV.
Так, жінка зажадала у свого чоловіка компенсацію за прибирання і готування, якими вона займалася протягом 30 років шлюбу.
Спочатку жінка вимагала 240 000 євро (майже 7,9 мільйона грн), але її позов відхилили.
73-річна Ротару здивувала зовнішністю, вийшовши в світ вперше за довгий час: "Я сумувала!"
Потужні вибухи прогриміли на АЗС, є перші дані про поранених: кадри НП в Росії
Мішина, показавши свій білосніжний "Jaguar" і сина, розкрила правду про стосунки з Еллертом: "У нього немає вибору"
Кароль обзавелася новим кавалером, Балану він в батьки годиться: "Не того любила..."
"Так і не почав дихати": українець помер після укусу комах, деталі нещастя
На цьому домогосподарка не зупинилася і подала апеляцію, в якій змогла довести, що робота по дому має економічну цінність, оскільки сприяє економії коштів шляхом скорочення витрат.
Виходячи з цього, вона допомогла чоловікові заощадити кошти на харчуванні та підтримці будинку в порядку.
Суд постановив, з усіма відрахуваннями, виплатити жінці 60 тисяч євро (майже 2 мільйони гривень)
Раніше ми розповідали, що бабуся позбавила батьківських прав свою доньку на Волині.
Жінка розповіла, що самостійно виховує малолітню внучку, а мати дитини тривалий час проживає окремо і фактично не виконує свої батьківські обов'язки.
Нагадаємо, "На крики матері не реагував": у Києві Евакуатор забрав машину разом з дитиною, відео.
Як повідомляла Politeka, у Києві поліцейські попалися на цинічному злочині, фото.