Нічого собі!

Домогосподарка відсудила у колишнього чоловіка солідну суму

Незвичайні судові засідання пройшли в Португалії, повідомляє MV.

Так, жінка зажадала у свого чоловіка компенсацію за прибирання і готування, якими вона займалася протягом 30 років шлюбу.

Спочатку жінка вимагала 240 000 євро (майже 7,9 мільйона грн), але її позов відхилили.

На цьому домогосподарка не зупинилася і подала апеляцію, в якій змогла довести, що робота по дому має економічну цінність, оскільки сприяє економії коштів шляхом скорочення витрат.



Виходячи з цього, вона допомогла чоловікові заощадити кошти на харчуванні та підтримці будинку в порядку.

Суд постановив, з усіма відрахуваннями, виплатити жінці 60 тисяч євро (майже 2 мільйони гривень)

Раніше ми розповідали, що бабуся позбавила батьківських прав свою доньку на Волині.

Жінка розповіла, що самостійно виховує малолітню внучку, а мати дитини тривалий час проживає окремо і фактично не виконує свої батьківські обов'язки.

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