У Дніпрі чоловік розвів багаття прямо у себе в квартирі
Інцидент стався на ж/м Північний, повідомляє gorod.dp.
До правоохоронців звернулися сусіди, які повідомили, що він готував їжу у квартирі на відкритому вогні.
По прибуттю на місце, поліцейські застали у квартирі 59-річного чоловіка, який готував їжу прямо на багатті.
Такий вчинок він пояснив відсутністю у квартирі газопостачання, яке відключили за борги.
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З чоловіком провели профілактичну бесіду про недопущення подібного в житловому будинку, бо через необережне поводження з вогнем може статися пожежа.
Раніше ми писали, що харків'янин не міг вибратися з палаючої квартири.
Так, пожежа охопила одну з квартир, спалахнули домашні речі і меблі, полум'я виривалося з вікна назовні.
З іншого вікна 73-річний чоловік кликав на допомогу - на вікнах у нього стоять решітки, і вибратися у нього не виходило.
Рятувальники змогли витягнути чоловіка і передати медикам швидкої. На щастя, ніхто з жителів не постраждав.
До слова, харківський суд скасував статус російської мови як регіональної:"визнано протиправним".
Як повідомляла Politeka раніше, на Чугуївський аеродром стягнули силовиків, відео: "просить дозвіл на посадку".
Крім того Politeka писала, про те, що берег усіяний мертвою рибою: техногенна катастрофа назріває в Харкові, кадри НП.