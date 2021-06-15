У Дніпрі чоловік розвів багаття прямо у себе в квартирі



Інцидент стався на ж/м Північний, повідомляє gorod.dp.

До правоохоронців звернулися сусіди, які повідомили, що він готував їжу у квартирі на відкритому вогні.

По прибуттю на місце, поліцейські застали у квартирі 59-річного чоловіка, який готував їжу прямо на багатті.



Такий вчинок він пояснив відсутністю у квартирі газопостачання, яке відключили за борги.

З чоловіком провели профілактичну бесіду про недопущення подібного в житловому будинку, бо через необережне поводження з вогнем може статися пожежа.

Раніше ми писали, що харків'янин не міг вибратися з палаючої квартири.

Так, пожежа охопила одну з квартир, спалахнули домашні речі і меблі, полум'я виривалося з вікна назовні.

З іншого вікна 73-річний чоловік кликав на допомогу - на вікнах у нього стоять решітки, і вибратися у нього не виходило.

Рятувальники змогли витягнути чоловіка і передати медикам швидкої. На щастя, ніхто з жителів не постраждав.

До слова, харківський суд скасував статус російської мови як регіональної:"визнано протиправним".

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