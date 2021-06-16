Відомий український шоумен, ведучий популярних проектів "Холостяк" і "Холостячка" Григорій Решетник розповів, про що мріяв з самого дитинства
Як передає Politeka.net, 37-річний Решетник є одним з найвідоміших ведучих та дикторів в Україні. Він починав свою кар'єру на "Першому національному", після чого працював на всіх ключових телеканалах. Зараз Решетник зайнятий на найбільш рейтингових проектах СТБ.
У свіжому пості у себе в соцмережах Решетник вирішив поділитися з шанувальниками своїми спогадами з дитинства. Пост він супроводив задумливим фото.
"У дитинстві ми тільки так сиділи і мріяли - кожен про своє! Я з 7-го класу марив телебаченням. Дозволяйте собі мріяти-сміливо і відчайдушно!",- підписав фото Решетник.
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У коментарях Решетнику залишили масу приємних слів і відгуків. Відписалися під постом і ті, хто знав Григорія з дитинства.
"Ти вже тоді говорив - Я буду там кабелі тягати, але буду на телебаченні", «у Вас завжди такі нереальні кадри. Ваш режисер-постановник вміє зловити момент», "мрії збуваються", "Ваша мрія здійснилася - стати телеведучим. Кар'єрного росту!", "Дуже крутий", "так життєво", - пишуть користувачі Мережі.
Нагадаємо, що ведучий "Холостяка" Решетник похвалився красунею-дружиною в сукні з напівпрозорою спідницею:"зі своєю королевою".
Також Politeka писала, що ведучий "Холостяка" Решетник закохав в себе фанаток нарядом з голочки:"дивлячись на вас, хочеться...".
А ще Politeka повідомляла, що ведучий "Холостяка" Решетник з дружиною розслабилися на вулиці в халатах:"і нехай весь світ почекає".