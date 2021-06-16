На Львівщині почали брати гроші за в'їзд на кладовище
Нововведення припало не до душі жителям Дрогобича і очевидці навіть опублікували "прейскурант" з цінами.
"До чого ж ми докотилися. Щоб заїхати на кладовище, треба платити. Це тільки у нас такий бардак?"- повідомили місцеві в мережі.
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Як виявилося, таке рішення в міськраді прийняли через любителів гострих відчуттів, які влаштовували перегони на території кладовища.
"Літніх людей та осіб з інвалідністю на машинах пропускаємо безкоштовно. Також без грошей заїжджає похоронна процесія", - повідомили в LMN.
Також у міськраді уточнили, що отримані таким чином гроші підуть на облагороджування кладовища.
Раніше ми розповідали, що на Одещині маленька дитина отруїлася горілкою.
6-річний хлопчик зі своїми друзями ходив на кладовищі збирати солодощі і на одному з надгробків знайшов чарку з горілкою, яку випив.
Нагадаємо, що дівчинка з друзям пограбувала прикуту до ліжка стареньку: подробиці цинічного злочину на Одещині
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